Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, a Odessa missili su un condominio e un centro ricreativo: almeno 17 morti

128esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale di oggi 1 luglio. Secondo Mosca, i militari ucraini arresi o catturati dall'inizio dell'invasione solo oltre 6mila. Stoltenberg: "Minacce Putin a Finlandia e Svezia? Pronti a ogni eventualità". Putin: "Occidente usa l'Ucraina per contenere la Russia". Per il presidente degli Usa, Joe Biden Mosca "è una minaccia diretta e la Cina è una sfida sistemica".

