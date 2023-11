Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta, trattativa in corso per la liberazione di ostaggi in cambio di tregua. Esercito: “Liberato nord della Striscia di Gaza”.

Un convoglio umanitario che trasportava forniture mediche vitali destinate all'ospedale Al-Quds, nel sud di Gaza, è stato colpito direttamente e uno degli autisti è in condizioni critiche, secondo il capo dell'ufficio del Croce Rossa a Gaza William Schomburg che ha parlato a Bbc. "Francamente, le condizioni non sono favorevoli per gli operatori umanitari in questo momento, per non parlare di vivere. Abbiamo bisogno di un livello base di sicurezza e di forniture. Dobbiamo anche essere in grado di garantire la rotazione del personale", ha dichiarato aggiungendo che gli ospedali rimangono a corto di carburante, mentre la ricerca di acqua potabile è diventata una sfida quotidiana. "Oggi nessun posto a Gaza è sicuro", ha aggiunto Schomburg.