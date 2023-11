Guerra in Israele, news di oggi in diretta, intensa battaglia tra esercito israeliano e Hamas nella notte: “Gaza City circondata”

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas e gli aggiornamenti da Gaza sul conflitto israelo-palestine. Nel 28esimo giorno di guerra Israele ha annunciato di aver assediato via terra Gaza City dopo una notte di intensi combattimenti con Hamas. Oggi Blinken a Tel Aviv per discutere con Netanyahu. Droni Usa in volo su Gaza per cercare informazioni sugli ostaggi. Entrati altri 55 nuovi tir di aiuti umanitari nella Striscia da Rafah e continua l'evacuazione degli stranieri. Oggi l’atteso discorso di Hassan Nasrallah, capo di Hezbollah. Il presidente palestinese Abu Mazen e Papa Francesco si sono sentiti telefonicamente in serata.

