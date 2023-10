Guerra Israele-Hamas, le news di oggi in diretta: Oltre 8mila morti nella Striscia. Tel Aviv intensifica le operazioni di terra, Netanyahu: “Guerra dura e lunga”

"La situazione a Gaza sta diventando sempre più disperata di ora in ora": lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, durante una visita a Kathmandu, capitale del Nepal. Guterres ha ripetuto gli appelli disperati per un cessate il fuoco per "porre fine all'incubo dello spargimento di sangue". "Mi rammarico che invece di una pausa umanitaria estremamente necessaria, sostenuta dalla comunità internazionale, Israele abbia intensificato le sue operazioni militari", ha aggiunto. In precedenza l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha avvertito il collasso dell'ordine pubblico a Gaza dopo il saccheggio di diversi magazzini e centri di distribuzione di aiuti alimentari che gestisce nella Striscia. "Migliaia di persone sono entrate in diversi magazzini e centri di distribuzione dell'Unrwa nella Striscia di Gaza centrale e meridionale", ha affermato l'agenzia dell'Onu in un comunicato. "È un segnale preoccupante che l'ordine pubblico stia iniziando a crollare dopo tre settimane di guerra e un rigido assedio a Gaza", sottolinea la nota.