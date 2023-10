Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta: 500 mila gli sfollati interni dopo attacco Hamas, Oms: “A Gaza catastrofe umanitaria”

Per capire quello che sta succedendo in questi giorni in Israele e Palestina, dopo il cruento attacco di Hamas, bisogna fare un salto indietro nel tempo di oltre mezzo secolo. Il conflitto – che è religioso ma anche politico – ha radici profonde e per anni ha significato instabilità e violenza. Ora la situazione rischia di degenerare, ecco cosa può succedere.