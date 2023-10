Il ministero della Sanità a Gaza: “Raid israeliano su ospedale, ci sono oltre 500 morti” Secondo fonti palestinesi, un ospedale al centro di Gaza City sarebbe stato colpito da un raid israeliano. Ci sarebbero oltre 500 morti: la struttura veniva usata anche come rifugio da parte di numerose famiglie.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da X.

Un raid israeliano avrebbe colpito un complesso ospedaliero a Gaza, provocando almeno 500 morti. È quanto affermano le autorità di Hamas che governano la Striscia.

Si tratta, come scrive il quotidiano inglese The Guardian citando le autorità palestinesi, dell'Al-Ahli Arabi Baptist Hospital al centro di Gaza City. Secondo Al Jazeera la maggior parte dei feriti sembrano essere donne e bambini. Nella struttura, che sarebbe stata colpita senza alcun preavviso, si erano rifugiate molte famiglie.

"La situazione qui è davvero catastrofica. Ci sono ancora persone sotto le macerie. Le squadre mediche stanno cercando di evacuare le vittime, ma il loro numero è in aumento in diverse aree della Striscia di Gaza", ha scritto un giornalista di Al Jazeera.

"Un nuovo crimine di guerra commesso dall’occupazione nel bombardamento dell’ospedale Al-Ahli Arabi nel centro di Gaza City, che ha provocato l’arrivo di dozzine di martiri e feriti al complesso medico Al-Shifa a causa del bombardamento. Va notato che l’ospedale ha ospitato centinaia di pazienti sfollati forzatamente dalle loro case a causa degli attacchi aerei", si legge nella dichiarazione del Ministero della Salute palestinese.

L’IDF, l'esercito israeliano, al momento afferma di non sapere cosa sia successo. Il portavoce dei militari, Daniel Hagari, ha detto che non ci sono ancora dettagli su quanto accaduto all'ospedale: "Avremo tutte le informazioni e aggiorneremo il pubblico. Non so dire se si sia trattato di un attacco aereo israeliano".

Si attendono conferme da parte di fonti indipendenti sull'attacco. Se confermato, ricorda l‘Associated Press, l’attacco di oggi all'ospedale sarebbe di gran lunga il più mortale raid aereo israeliano dal 2008.