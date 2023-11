Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta: Netanyahu respinge la risoluzione Onu su pause umanitarie. Stallo sugli ostaggi a Gaza

L'esercito israeliano ha riferito di avere trovato "munizioni, armi ed equipaggiamento militare" di Hamas all'interno dell'ospedale Al-Shifa, a Gaza. L'esercito ha pubblicato immagini di quelle che sostiene siano armi, granate e altro equipaggiamento rinvenute ad Al-Shifa. La notizia è stata però smentita dal ministero della Sanità dell'enclave, gestito da Hamas.

Le forze armate israeliane "non hanno trovato né armi né equipaggiamento militare" nell'ospedale di Al-Shifa, ha assicurato il ministero, affermando di "non autorizzare" la presenza di armi nei suoi stabilimenti. "Hamas usa gli ospedali per scopi terroristici. Questo malsano sfruttamento della popolazione di Gaza deve finire", ha detto da parte sua l'esercito israeliano. Già nel 2014 Amnesty International aveva accusato Hamas di utilizzare questo complesso per "detenere, interrogare e torturare i sospetti".