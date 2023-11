Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta. Aperto corridoio umanitario di 7 ore per Gaza Sud. Interrotte le comunicazioni con ospedale al-Shifa

Le Forze armate israeliane (IDF) si stanno preparando a combattere a Gaza per un anno: lo scrive il Times of Israel citando Channel 12. Secondo queste indiscrezioni, delle quali non viene citata la fonte, l'esercito di Israele si sta "preparando per un periodo di un anno di combattimenti… in diverse aree… con metodi diversi, ma un anno di combattimenti per arrivare alla quarta fase di questa guerra: l'ingresso di un nuovo governo a Gaza che non sia Hamas e non sia sostenuto dagli iraniani", scrive il quotidiano.