Guerra Israele-Libano, news in diretta: Hezbollah: “Razzi sui sobborghi di Tel Aviv”. A Beirut raid contro ospedale fa 4 morti e 24 feriti

In seguito alle sirene suonate tra le 7,43 e le 7,45 nel centro di Israele, sono stati identificati cinque proiettili provenienti dal Libano. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane. La maggior parte è stata intercettata e uno in particolare, che è caduto, è stato identificato in un'area aperta. Nell'area dell'Alta Galilea e nelle alture settentrionali del Golan, sono stati identificati circa 15 proiettili provenienti dal Libano. Alcuni dei proiettili sono stati intercettati e il resto è caduto in aree aperte. Al momento, l'Idf non è a conoscenza di feriti a seguito dell'attacco.