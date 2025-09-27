Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: show di Netanyahu all’Onu: “Non ci fermiamo”, Trump: “In corso negoziati intensi per accordo”

Accolto da fischi e proteste, Benjamin Netanyahu ha tenuto un intervento-show di 40 minuti all’Assemblea generale dell’Onu, dove oltre 100 delegati di più di 50 Paesi hanno abbandonato l’aula al suo ingresso. Il premier israeliano ha mostrato la “mappa del terrore dell’Iran” e promesso: “Finiremo presto il lavoro a Gaza”. Ha respinto le accuse di genocidio e di affamare la popolazione, poi ha avvertito Hamas: “Rilasciate gli ostaggi e deponete le armi, altrimenti Israele vi darà la caccia”. Applausi solo da Israele e Usa, mentre tra i contestatori c’era anche Ruby Chen, padre di un ostaggio non citato da Netanyahu perché considerato morto.

Fuori dal Palazzo di Vetro e davanti al suo hotel, centinaia di manifestanti hanno chiesto l’arresto del premier per crimini di guerra gridando “Stop aiuti a Israele” e “Free Palestine”, con alcuni fermi dalla polizia.

Negli stessi minuti Donald Trump, dalla Casa Bianca e poi su Truth, rivendicava “discussioni stimolanti e produttive con la comunità mediorientale” e un piano di negoziati in corso da quattro giorni: “Tutti i Paesi della regione sono coinvolti, Hamas è consapevole e Israele è stato informato. Mai ho visto tanta buona volontà per un accordo. Dobbiamo liberare gli ostaggi e raggiungere una pace duratura”.