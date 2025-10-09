Gaza, Trump annuncia l’accordo di pace tra Israele e Hamas: “Ostaggi tornano a casa lunedì, anche quelli morti”. Firma prevista per le 11 di oggi

I negoziati tra Israele-USA-Hamas in Egitto, le ultime notizie in diretta da Gaza. Storico passo verso la pace in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas "hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace", prevedendo il rilascio degli ostaggi – alcuni già lunedì – e il ritiro progressivo delle truppe israeliane lungo una linea concordata. "È un grande giorno per il mondo arabo, Israele e gli Stati Uniti", ha dichiarato il presidente Usa, ringraziando Qatar, Egitto e Turchia per la mediazione. La firma dovrebbe arrivare alle 11 di oggi (ora italiana).

Il presidente USA ha promesso che parteciperà direttamente alla ricostruzione di Gaza e garantirà la sicurezza della regione: "Siamo fiduciosi che questa volta la pace durerà". A Gaza, secondo i media israeliani, la popolazione è scesa in strada per festeggiare.

Benjamin Netanyahu ha commentato: "Con l’aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa". Sui social, i familiari degli ostaggi hanno ringraziato Trump con un video: "Il presidente ce l’ha fatta". Anche l’ONU, per voce di Antonio Guterres, ha accolto con favore l’accordo, invitando a rispettarne i termini e a garantire un cessate il fuoco permanente e il libero accesso degli aiuti umanitari.

Guerra a Gaza tra Israele-Hamas, per approfondire: