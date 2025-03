Guerra a Gaza: Israele bombarda anche in Siria, colpita base a Palmira. Mezzaluna rossa: “Attacchi contro le nostre ambulanze”

Mistero sulla sorte di Hamdan Ballal, il regista palestinese, premio Oscar per il documentario "No Other Land", che, secondo il coautore della pellicola, Yuval Abraham, è stato malmenato da coloni in Cisgiordania per poi venire arrestato da militari israeliani. Abraham ha scritto su X che Ballal aveva subito ferite alla testa e allo stomaco durante il pestaggio, avvenuto la notte scorsa nel villaggio di Susiya, ed era riuscito a chiamare un'ambulanza dopo l'aggressione. I soldati israeliani, aggiunge Abraham, avrebbero poi prelevato Ballal dal mezzo di soccorso e lo avrebbero portato via. Un portavoce dell'esercito israeliano ha smentito e ha dichiarato a Nbc che "al contrario di quanto sostenuto, nessun palestinese che si trovava dentro un'ambulanza e' stato arrestato". Secondo il portavoce a Susiya erano avvenuti "violenti scontri" causati da "alcuni terroristi che avevano tirato pietre a civili israeliani e danneggiato i loro veicoli". Il funzionario dell'Idf ha quindi aggiunto che, dopo gli scontri, sono stati arrestati e interrogati dalla polizia tre palestinesi ma non ha specificato se il regista si trova in stato di detenzione.