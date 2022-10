Nuovo governo Meloni, le news di oggi sulle prime misure: alle 13.00 Cdm su Covid e Giustizia, la premier: “Priorità argine a caro energia e speculazione”

Ignazio La Russa, presidente del Senato e cofondatore di Fratelli d'Italia, in una intervista a "Libero Quotidiano" spiega che "già nell'immediato dopoguerra il Msi aveva fatto la sua parte di conti col fascismo: il motto di allora, ‘Non rinnegare, non restaurare', era un primo importante superamento fatto da chi era comunque stato partecipe della storia del Ventennio. Per non parlare della condanna senza se e senza ma delle leggi razziali, che è stata una costante della destra, peraltro sempre schierata in difesa dell'esistenza di Israele. La cesura netta e definitiva avvenne a Fiuggi, nel 1995, al congresso di nascita di Alleanza nazionale: lì si fecero i conti non solo col fascismo, ma anche con la resistenza".

Nelle tesi di Fiuggi l'antifascismo è definito ‘un momento storicamente essenziale per il ritorno dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato'. "Appunto. Parole molto chiare. Lì c'è un pieno riconoscimento di chi aveva combattuto per la libertà, ma anche la precisa indicazione che non tutti quelli che avevano fatto la resistenza volevano un'Italia libera e democratica. Tra loro c'era anche chi combatteva, lecitamente dal loro punto di vista, per instaurare una dittatura comunista". "Con questi – aggiunge – non avremmo mai potuto camminare insieme, ma con quelli che combatterono per dare all'Italia libertà e democrazia, sì. Combattenti della resistenza bianca erano già entrati nel Msi, altri sarebbero entrati in Alleanza nazionale".