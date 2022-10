Governo Meloni, le consultazioni in diretta dal Quirinale: news di oggi

Dopo una momentanea tregua sono nuovamente esplose le tensioni tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, per via di un nuovo audio registrato da La Presse e poi diffuso in tv ieri pomeriggio. Nella registrazione si sentono le valutazioni di Berlusconi sulle cause della guerra in Ucraina: il Cavaliere esprime una posizione molto vicina alle ragioni del Cremlino.

Secondo Berlusconi infatti Putin "È entrato in Ucraina e si è trovato di fronte a una situazione imprevista e imprevedibile di resistenza da parte degli ucraini, che hanno cominciato dal terzo giorno a ricevere soldi e armi dall'Occidente. E la guerra, invece di essere una operazione di due settimane, è diventata una guerra di duecento e rotti anni".

Giorgia Meloni gli invia un aut aut: Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara – scrive la premier in pectore in una nota -. Intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L'Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell'Europa e dell'Alleanza atlantica. Chi non fosse d'accordo con questo caposaldo – sottolinea – non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo". A stretto giro arriva anche la nota del leader di Forza Italia: "In 28 anni di vita politica la scelta atlantica, l'europeismo, il riferimento costante all'Occidente come sistema di valori e di alleanze fra Paesi liberi e democratici sono stati alla base del mio impegno di leader politico e di uomo di governo".