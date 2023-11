Giorgia Meloni oggi in Senato per il Question Time: interrogazioni su lavoro e migranti, news in diretta

Alle ore 15.00, in Senato, Giorgia Meloni interverrà in Question Time per rispondere alle interrogazioni a risposta immediata, presentate sia dalla maggioranza che dall'opposizione, su diversi argomenti, come occupazione femminile e natalità, crescita economica, cambiamento climatico, crisi internazionali, sicurezza e immigrazione. Il prossimo 13 dicembre, invece, il Question Time con la presidente del Consiglio si svolgerà alla Camera.

6 minuti fa 13:47 Il post di Meloni su X: "Dalle 15 in Senato, potete seguire la diretta sui miei canali" Con un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto sapere che oggi, dalle ore 15.00, sarà in Senato e che la diretta potrà essere seguita anche sui suoi stessi canali social. "Oggi, dalle ore 15, sarò al Senato della Repubblica per il Question Time. Potrete seguire la diretta sui miei canali social", ha scritto. A cura di Annalisa Girardi 18 minuti fa 13:35 A che ora inizia il Question Time e dove seguirlo in diretta streaming Il Question Time in Senato di oggi, giovedì 23 novembre 2023, vede la presidente del Consiglio rispondere alle interrogazioni a risposta immediata. Si comincia alle ore 15.00. Sarà possibile seguire la diretta sui canali streaming di Palazzo Madama. A cura di Annalisa Girardi 45 minuti fa 13:08 Il Premier Time di Giorgia Meloni al Senato in diretta Oggi, giovedì 23 novembre, Giorgia Meloni è in Aula al Senato dalle ore 15.00 per rispondere il Question Time, o meglio il Premier Time, visto che sarà la presidente del Consiglio a rispondere alle interrogazioni a risposta immediata. A cura di Annalisa Girardi