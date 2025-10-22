Gaza, news in diretta: identificati i corpi dei due ostaggi riconsegnati ieri, Hamas: “Israele non riapre valico di Rafah, viola accordo”

La Striscia Gaza sta vivendo una "catastrofe" sanitaria che durerà per "generazioni a venire". Questo il monito lanciato oggi dal Direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che in un'intervista alla Bbc ha sottolineato l'urgenza di aumentare gli aiuti umanitari.

Sebbene Israele abbia consentito l'ingresso di maggiori forniture mediche e altri aiuti da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco con Hamas, lo scorso 10 ottobre, per Tedros si tratta infatti di quantità ancora insufficienti per ricostruire il sistema sanitario.

Interpellato sulla situazione sul terreno, il direttore dell'Oms ha spiegato che gli abitanti di Gaza hanno vissuto carestia, un sistema sanitario al collasso e focolai di malattie alimentati dalla distruzione delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie: "Inoltre, c'è un accesso limitato agli aiuti umanitari.

Questa è una combinazione davvero fatale, che rende la situazione catastrofica e indescrivibile". Alla domanda sulle prospettive sanitarie a lungo termine, ha risposto: "Se si prende la carestia e la si combina con un problema di salute mentale che vediamo dilagante, allora la situazione è una crisi per le generazioni a venire".