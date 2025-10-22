Gaza, news in diretta: identificati i corpi dei due ostaggi riconsegnati ieri, Hamas: “Israele non riapre valico di Rafah, viola accordo”

Le notizie di oggi, mercoledì 22 ottobre, in diretta sulla tregua a Gaza tra Israele e Hamas. Identificati i corpi dei due ostaggi riconsegnati ieri. Sono Tamir Adar, 38 anni, e Aryeh Zalmanovich, 85 anni.
Secondo le autorità israeliane, Adar sarebbe stato ucciso durante l'attacco del 7 ottobre 2023; Zalmanovich, agricoltore e tra i fondatori del kibbutz Nir Oz, era stato rapito durante l'assalto. La sua morte era stata confermata lo scorso dicembre.
Intanto, prosegue lo scambio di accuse tra Israele e Hamas che da giorni denunciano il mancato rispetto delle condizioni per il cessate il fuoco. Hamas ha fatto sapere che resta fedele all'accordo, nonostante quelle che ha definito "ripetute violazioni" da parte di Israele. Tra queste ci sarebbe la chiusura del valico di Rafah.
- Le parole di Barghouti: voglio il mio Paese libero dall’occupazione
- La storia di Fatima, sfollata due volte a causa della guerra a Gaza: “Malati e affamati, non abbiamo più nulla”
- “Ci saranno altre stragi di civili a Gaza”: gli USA accusano Hamas, ma l’ONU punta il dito contro Israele
- La trappola di Israele e la fine della tregua: ancora bombe su Gaza
Tedros (Oms): "A Gaza la crisi sanitaria durerà per generazioni"
La Striscia Gaza sta vivendo una "catastrofe" sanitaria che durerà per "generazioni a venire". Questo il monito lanciato oggi dal Direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che in un'intervista alla Bbc ha sottolineato l'urgenza di aumentare gli aiuti umanitari.
Sebbene Israele abbia consentito l'ingresso di maggiori forniture mediche e altri aiuti da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco con Hamas, lo scorso 10 ottobre, per Tedros si tratta infatti di quantità ancora insufficienti per ricostruire il sistema sanitario.
Interpellato sulla situazione sul terreno, il direttore dell'Oms ha spiegato che gli abitanti di Gaza hanno vissuto carestia, un sistema sanitario al collasso e focolai di malattie alimentati dalla distruzione delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie: "Inoltre, c'è un accesso limitato agli aiuti umanitari.
Questa è una combinazione davvero fatale, che rende la situazione catastrofica e indescrivibile". Alla domanda sulle prospettive sanitarie a lungo termine, ha risposto: "Se si prende la carestia e la si combina con un problema di salute mentale che vediamo dilagante, allora la situazione è una crisi per le generazioni a venire".
Onu: "Gaza disseminata di ordigni, la popolazione è a rischio"
Luke David Irving, capo del Servizio di azione contro le mine delle Nazioni Unite (Unmas) nei territori palestinesi occupati, afferma che la popolazione di Gaza affronta una minaccia "incredibilmente elevata" a causa degli ordigni esplosivi disseminati nell'enclave.
Lo riporta Al Jazeera. Irving ha osservato che la scorsa settimana cinque bambini palestinesi sono rimasti feriti a causa di queste armi, sepolte tra le macerie dei bombardamenti israeliani. E questa, ha aggiunto, è solo una delle centinaia di segnalazioni.
Hamas: "Israele viola accordi non riaprendo il valico di Rafah"
Una delegazione di Hamas ha fatto sapere durante un incontro in Qatar con funzionari turchi che il gruppo resta fedele all'accordo di cessate il fuoco nonostante quelle che ha definito le "ripetute violazioni" da parte di Israele.
Hamas ha affermato che Israele sta ritardando l'attuazione del cessate il fuoco non riaprendo il valico di Rafah "per il passaggio di malati e feriti e impedendo l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza", si legge in una nota.
Mujahid Muhammad Darwish, capo della delegazione di Hamas, ha sottolineato "i diritti inalienabili del nostro popolo all'autodeterminazione e il suo diritto a uno Stato indipendente con Gerusalemme come capitale".
I corpi dei due ostaggi riconsegnati ieri appartengono a Tamir Adar e Aryeh Zalmanovich
Sono stati identificati i corpi di due ostaggi ritrovati nella Striscia di Gaza e riconsegnati a Israele. Si tratta di Tamir Adar, 38 anni, e di Aryeh Zalmanovich, 85 anni. A dare la notizia è stato l'esercito israeliano.
Secondo le autorità israeliane, Adar è stato ucciso durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Zalmanovich invece, agricoltore e tra i fondatori del kibbutz Nir Oz, era stato rapito durante l'assalto.
Era comparso in un video diffuso da Hamas nel 2023, in cui si diceva che avesse avuto un infarto, notizia mai verificata. La sua morte era stata confermata lo scorso dicembre.
Le notizie di mercoledì 22 ottobre sulla tregua a Gaza
Le notizie di oggi, mercoledì 22 ottobre, in diretta sulla tregua tra Israele e Hamas e il conflitto in Medio Oriente. Identificati i corpi di due ostaggi riconsegnati ieri. Sono Tamir Adar, 38 anni, e Aryeh Zalmanovich, 85 anni.
Secondo le autorità israeliane, Adar sarebbe stato ucciso durante l'attacco del 7 ottobre 2023; Zalmanovich, agricoltore e tra i fondatori del kibbutz Nir Oz, era stato rapito durante l'assalto. La sua morte era stata confermata lo scorso dicembre.
Intanto, prosegue lo scambio di accuse tra Israele e Hamas che da giorni denunciano il mancato rispetto delle condizioni per il cessate il fuoco. Hamas ha fatto sapere che resta fedele all'accordo, nonostante quelle che ha definito "ripetute violazioni" da parte di Israele. Tra queste ci sarebbe la chiusura del valico di Rafah.