Tregua a rischio a Gaza, news in diretta. Nuovi raid e decine di vittime, Trump: “Israele doveva reagire”

Sarebbero almeno 50 i palestinesi uccisi durante gli attacchi delle Idf avvenuti durante la notte. Ne dà notizia la Protezione civile di Gaza, secondo cui fra le vittime vi sarebbero 22 minorenni, mentre circa 200 persone sarebbero state ferite. "Almeno 50 persone sono state uccise, tra cui 22 minorenni e diverse donne e bambini, a seguito dei continui attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza a partire da ieri sera", dice Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia gestita da Hamas. Circa 200 persone sono rimaste ferite "in una chiara e flagrante violazione dell'accordo di cessate il fuoco", ha aggiunto. Israele afferma di aver lanciato gli attacchi a causa delle ripetute violazioni da parte di Hamas, tra cui un attacco in cui è morto un soldato a Rafah, e della mancata restituzione dei 13 corpi rimanenti degli ostaggi, come concordato nell'accordo di cessate il fuoco.