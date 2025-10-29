Tregua a rischio a Gaza, news in diretta. Nuovi raid e decine di vittime, Trump: “Israele doveva reagire”

Le notizie di oggi in diretta sulla guerra di Israele ad Hamas e la tregua a rischio nella Striscia di Gaza. Sarebbero almeno 65 le vittime dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla Striscia. Israele afferma di aver attaccato a causa delle ripetute violazioni di Hamas e della mancata restituzione dei corpi rimanenti degli ostaggi come concordato nell'accordo di cessate il fuoco. La Protezione civile palestinese parla di "una chiara e flagrante violazione dell'accordo di cessate il fuoco”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dice che "nulla" metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza, ma ha aggiunto che Israele "dovrebbe reagire" se i suoi soldati venissero uccisi.
Fonti mediche negli ospedali della Striscia hanno reso noto questa mattina che 63 palestinesi, tra cui 24 bambini, sono stati uccisi in una serie di attacchi aerei israeliani in corso contro case e tende di sfollati in varie parti della Striscia. Lo riporta l'agenzia Wafa. Ieri sera, fonti mediche hanno annunciato che il bilancio delle vittime dell'aggressione israeliana alla Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 è salito a 68.531, la maggior parte dei quali bambini e donne, oltre a 170.402 feriti. Diverse vittime rimangono intrappolate sotto le macerie, con notevoli difficoltà per i soccorritori e le ambulanze nel raggiungerle.
“La situazione è di nuovo molto tesa. Hanno iniziato ad attaccare con raid aerei. Sento i droni che volano e cercano sopra la mia testa. Non ci sono parole per spiegare quello che ci sta succedendo”, le prima testimonianze raccolte da Fanpage.it ieri sera, mentre Israele tornava a bombardare. “Sentiamo i bombardamenti su Rafah, stanno iniziando a bombardare fortissimo ma li non abita più nessuno, non c’è un’anima, le case sono state distrutte completamente, sentiamo i bombardamenti fino a qui che siamo a quindici chilometri di distanza, bombardano solo per bombardare, non so neanche io perché forse per fare felice il popolo israeliano”, ha raccontato Sami Abu Omar, operatore umanitario dell’Ong italiana Acs, che al momento si trova ad Al Mawasi.
Trump: "Potremmo eliminare Hamas facilmente"
"Hamas è una piccolissima parte della pace in Medio Oriente. Se dovessimo, elimineremmo Hamas molto facilmente, e sarebbe la sua fine. Preferiremmo di no. Abbiamo stretto un accordo con loro", lo ha dichiarato il presidente Trump parlando a bordo dell'Air Force One.
Israele: "Un soldato ucciso ieri da Hamas nella Striscia"
Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che un riservista è stato ucciso ieri pomeriggio in "un attacco condotto da terroristi palestinesi" contro le truppe di stanza nell'area di Rafah. La vittima sarebbe il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, dell'insediamento di Neria in Cisgiordania. Secondo un'indagine delle Idf, i terroristi hanno usato lanciarazzi e sparato con cecchini contro le forze che operavano nel quartiere di Jenina. Hamas ha respinto ieri le accuse secondo cui i suoi combattenti avrebbero attaccato le truppe israeliane, promettendo di rispettare il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con Israele.
Gaza, Trump: "Cessate il fuoco non è a rischio, Israele dove reagire"
Trump si dice convinto che il cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti a Gaza non sia in pericolo, dopo la ripresa degli attacchi israeliani delle scorse ore. Trump, a bordo di Air Force One diretto in Corea del Sud, ha commentato: "Hanno eliminato un soldato israeliano, quindi gli israeliani hanno reagito e dovevano reagire. Quando succede, devono rispondere". Il presidente ha aggiunto però che "nulla metterà a rischio il cessate il fuoco. Hamas rappresenta solo una piccola parte della pace in Medio Oriente e deve comportarsi di conseguenza".
Le notizie in diretta da Gaza: nuovi raid israeliani e decine di vittime
Sarebbero almeno 50 i palestinesi uccisi durante gli attacchi delle Idf avvenuti durante la notte. Ne dà notizia la Protezione civile di Gaza, secondo cui fra le vittime vi sarebbero 22 minorenni, mentre circa 200 persone sarebbero state ferite. "Almeno 50 persone sono state uccise, tra cui 22 minorenni e diverse donne e bambini, a seguito dei continui attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza a partire da ieri sera", dice Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia gestita da Hamas. Circa 200 persone sono rimaste ferite "in una chiara e flagrante violazione dell'accordo di cessate il fuoco", ha aggiunto. Israele afferma di aver lanciato gli attacchi a causa delle ripetute violazioni da parte di Hamas, tra cui un attacco in cui è morto un soldato a Rafah, e della mancata restituzione dei 13 corpi rimanenti degli ostaggi, come concordato nell'accordo di cessate il fuoco.