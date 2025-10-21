Gaza, oggi Vance in Israele. Il New York Times: “Trump teme che Netanyahu faccia saltare la tregua”, news in diretta

Le forze armate israeliane hanno annunciato che è stata identificata la nuova salma consegnata in serata da Hamas: si tratta del sergente maggiore Tal Haimi, di Nir Yitzhak. Il 41enne era comandante della squadra di risposta rapida del kibbutz: ucciso il 7 ottobre 2023 durante l'attacco di Hamas, il suo corpo era stato portato nella Striscia. Aveva una moglie e quattro figli, l'ultimo nato dopo il suo rapimento. Le Brigate Abu Ali Mustafa, l'ala militare del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, hanno rivendicato di aver consegnato i resti del rapito, lasciando intendere che fosse in mano loro e contraddicendo così l'affermazione di Hamas secondo cui il corpo è stato recuperato ieri. Nella Striscia restano le salme di 14 ostaggi.