Gaza, oggi Vance in Israele. Il New York Times: “Trump teme che Netanyahu faccia saltare la tregua”, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla tregua tra Israele e Hamas e il cessate il fuoco a Gaza di oggi, martedì 21 ottobre. Tregua ancora in bilico a Gaza, dopo i raid dei giorni scorsi. Oggi il vicepresidente USA Vance arriva in Israele, dopo la visita di ieri di Witkoff e Kushner. Ma da Washington cresce la preoccupazione per una possibile violazione degli accordi. In particolare, la Casa Bianca è sempre più preoccupata che il premier israeliano Benjamin Netanyahu possa far fallire l'accordo di cessate il fuoco nella Striscia.
Intanto le Idf identificano una nuova salma di ostaggio, è sergente maggiore Haimi.
Witkoff e Kushner a Netanyahu: "Non metta a rischio il cessate il fuoco"
Gli inviati del presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno esortato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante gli incontri di oggi, a non intraprendere alcuna azione che possa mettere a repentaglio la prima fase del piano di cessate il fuoco di Trump a Gaza, riporta Channel 12, citando fonti a conoscenza delle discussioni. I due hanno anche incontrato alti funzionari dell'Idf per verificare i progressi dell'accordo. "Non agite in modo da mettere a repentaglio il cessate il fuoco. Vogliamo fare tutto il possibile per raggiungere la seconda fase", avrebbero detto gli inviati a Netanyahu, aggiungendo che mentre "l'autodifesa" è accettabile, "mettere a rischio il cessate il fuoco" non lo è.
Bessent a Smotrich: "Accogliere pienamente il piano Trump"
Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha esortato il suo omologo israeliano e leader di estrema destra Bezalel Smotrich a "accogliere pienamente lo storico accordo di pace del presidente Trump". In una nota, Bessent ha inoltre "riaffermato i forti legami tra Stati Uniti e Israele" e "ha ringraziato il ministro per la sua leadership in Israele".
Ricostruzione Gaza, al Cairo delegazione di Idf e Bet
Una delegazione israeliana che comprende membri delle forze armate e del servizio di sicurezza interno Shin Bet si è recata ieri al Cairo per discutere il processo di ricostruzione della Striscia di Gaza. Lo riferisce Ynet.
Netanyahu: “No elezioni anticipate, si voterà a ottobre 2026”
Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha escluso l'intenzione di convocare elezioni anticipate, confermando che il Paese andrà al voto "come previsto" a ottobre del prossimo anno. Parlando con i giornalisti alla Knesset, a margine della sessione che ha segnato la ripresa dei lavori del parlamento dopo tre mesi di pausa, Netanyahu ha precisato che la priorità del governo resta l'approvazione della legge sulla leva obbligatoria per gli ultraortodossi. "L'intenzione è approvare la legge sul servizio militare e poi tenere le elezioni al momento stabilito", ha dichiarato.
Vance oggi vedrà Netanyahu e Herzog
Il vicepresidente statunitense, J.D. Vance, incontrerà oggi in Israele il primo ministro del governo di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, e il presidente Isaac Herzog. Scopo del viaggio, in cui Vance è accompagnato dalla moglie Usha, è supervisionare il fragile accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza mediato dagli Stati Uniti, in vigore dal 10 ottobre.
La Protezione Civile: "Nessuna azione italiana senza condizioni di sicurezza stabili"
Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della Protezione civile, ha dichiarato che non ci sarà nessuna azione italiana a Gaza "se non dopo la garanzia di condizioni di sicurezza che devono essere rese stabili". L'ha detto a margine della riunione operativa del Comitato nazionale, convocata proprio per fare il punto sugli aiuti alla popolazione della Striscia.
Idf: "Identificata nuova salma, è sergente maggiore Haimi"
Le forze armate israeliane hanno annunciato che è stata identificata la nuova salma consegnata in serata da Hamas: si tratta del sergente maggiore Tal Haimi, di Nir Yitzhak. Il 41enne era comandante della squadra di risposta rapida del kibbutz: ucciso il 7 ottobre 2023 durante l'attacco di Hamas, il suo corpo era stato portato nella Striscia. Aveva una moglie e quattro figli, l'ultimo nato dopo il suo rapimento. Le Brigate Abu Ali Mustafa, l'ala militare del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, hanno rivendicato di aver consegnato i resti del rapito, lasciando intendere che fosse in mano loro e contraddicendo così l'affermazione di Hamas secondo cui il corpo è stato recuperato ieri. Nella Striscia restano le salme di 14 ostaggi.
Abu Mazen: "Italia riconosca lo Stato di Palestina"
"Dopo l’attuazione della prima fase del piano, chiederò anche al governo italiano di riconoscere lo Stato di Palestina". Così il presidente dell'Anp, Abu Mazen, in un'intervista al Corriere della Sera. Abu Mazen sarà in Italia il prossimo 7 novembre. "La Palestina e l’Italia – aggiunge Abu Mazen – godono di solide relazioni. Il vostro Paese ha svolto un ruolo importante come presidente di uno dei gruppi di lavoro della Conferenza Internazionale, nell’attuazione dell’accordo sui valichi di frontiera e nella formazione delle forze di polizia e di sicurezza palestinesi.È stato anche prezioso il contributo umanitario agli uomini e alle donne di Gaza".
Nyt: "Usa preoccupati che Netanyahu riprenda la guerra a Gaza"
Washington teme che il premier israeliano Benjamin Netanyahu possa porre fine al cessate il fuoco a Gaza e tornare alla guerra contro Hamas, riporta il New York Times. C'è una crescente preoccupazione nell'amministrazione che Netanyahu possa agire attivamente contro l'accordo di pace mediato dal presidente americano Donald Trump, afferma il rapporto del quotidiano Usa citando funzionari americani. Durante la loro visita in Israele, il vicepresidente J.D. Vance e gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner stanno pianificando di fare pressione su Israele – dicono le fonti del Nyt – affinché non indebolisca l'accordo. Il rapporto afferma inoltre che sono in corso trattative con la Turchia per l'invio di una squadra specializzata per aiutare a localizzare i corpi degli ostaggi israeliani scomparsi a Gaza, che Hamas ha affermato di avere difficoltà a localizzare.
Tregua a Gaza: le notizie in diretta di oggi, martedì 21 ottobre
È precario l'equilibrio raggiunto negli ultimi giorni a casa dopo la firma dell'accordo per il cessate il fuoco da parte di Hamas e Israele. Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato il lancio ieri di “153 tonnellate di bombe” contro i miliziani per violazioni dell'intesa. La Casa Bianca teme che quest'ultimo possa far saltare la tregua, come riporta una indiscrezione del New York Times.
Intanto, dopo la visita di Witkoff e Kushner ieri in Israele, toccherà oggi al vicepresidente USA J.D. Vance incontrare Netanyahu.
Hamas: "Vogliamo restituire i corpi di tutti gli ostaggi"
Il leader politico di Hamas, Khalil al-Hayya, ha ribadito la volontà di consegnare i corpi di tutti gli ostaggi israeliani deceduti nella Striscia di Gaza ma ha bisogno di tempo ed equipaggiamenti speciali: è quanto riporta il Times of Israel.