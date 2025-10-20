Gaza, news in diretta: tregua in bilico tra Hamas e Israele. Trump: “Il cessate il fuoco è ancora in vigore”

Steve Witkoff ha raccontato, nel programma 60 Minutes della Cbs, di aver espresso le sue condoglianze al negoziatore di Hamas Khalil al-Hayya per il figlio ucciso in un attacco aereo israeliano a Doha. "Gli abbiamo espresso le nostre condoglianze per la perdita di suo figlio, gli ho detto che anche io ho perso un figlio e che siamo entrambi membri dello stesso terribile club: genitori che hanno seppellito i propri figli", ha dichiarato Witkoff. All'incontro era presente anche il genero e consigliere del presidente americano Donal Trump, Jared Kushner, che ha spiegato che la loro conversazione ha avuto un impatto sui negoziati. "Quando Steve e lui (al-Hayya, ndr) hanno parlato dei loro figli, si è passati dal negoziare con un'organizzazione terroristica al vedere due esseri umani che mostravano una sorta di vulnerabilità l'uno nei confronti dell'altro", ha spiegato.