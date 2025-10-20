Gaza, news in diretta: tregua in bilico tra Hamas e Israele. Trump: “Il cessate il fuoco è ancora in vigore”

Le ultime notizie in diretta sulla tregua tra Israele e Hamas e il cessate il fuoco a Gaza di oggi, lunedì 20 ottobre. Tregua in bilico nella Striscia, dopo che ieri almeno 45 persone sono rimaste uccise in attacchi delle truppe israeliane. Tuttavia, il presidente USA Trump ribadisce: "È ancora in vigore. L'Idf ha iniziato a demarcare fisicamente il confine di ritiro della Linea Gialla a Gaza, collocando grossi blocchi di cemento dipinti di giallo
Oggi Witkoff e Kushner in Israele, domani toccherà al vicepresidente USA Vance. Intanto, il ministro israeliano dell'ultradestra Itamar Ben Gvir ha criticato la decisione di ripristinare il trasferimento di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, a seguito delle pressioni americane.
Witkoff: "Condoglianze al negoziatore di Hamas Khalil al-Hayya per il figlio ucciso in attacco israeliano"
Steve Witkoff ha raccontato, nel programma 60 Minutes della Cbs, di aver espresso le sue condoglianze al negoziatore di Hamas Khalil al-Hayya per il figlio ucciso in un attacco aereo israeliano a Doha. "Gli abbiamo espresso le nostre condoglianze per la perdita di suo figlio, gli ho detto che anche io ho perso un figlio e che siamo entrambi membri dello stesso terribile club: genitori che hanno seppellito i propri figli", ha dichiarato Witkoff. All'incontro era presente anche il genero e consigliere del presidente americano Donal Trump, Jared Kushner, che ha spiegato che la loro conversazione ha avuto un impatto sui negoziati. "Quando Steve e lui (al-Hayya, ndr) hanno parlato dei loro figli, si è passati dal negoziare con un'organizzazione terroristica al vedere due esseri umani che mostravano una sorta di vulnerabilità l'uno nei confronti dell'altro", ha spiegato.
Kallas: "Cessate il fuoco tiene; buon primo passo"
"In Medio Oriente, il cessate il fuoco ha affrontato il suo primo banco di prova. Quindi penso che questa sia una buona prima fase". Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, arrivando al Consiglio Esteri Ue, a Lussemburgo. "Ma, ovviamente, dobbiamo lavorare su cosa possiamo fare di piu' per ottenere una pace duratura in Medio Oriente. C'e' molto da fare per far arrivare gli aiuti umanitari e anche per far si' che il cessate il fuoco duri. Quindi discuteremo con gli Stati membri cosa possiamo fare a questo riguardo", ha aggiunto.
Trump: "Il cessate il fuoco a Gaza è ancora in vigore"
Per Donald Trump il cessate il fuoco a Gaza è "ancora in vigore". Parlando con i giornalisti a borda dell'Air Force One di ritorno da Mar-a-Lago il presidente americano ha detto che Hamas si è dimostrato "piuttosto turbolento" ma ritiene anche che "la leadership" del gruppo militante "non sia coinvolta".
Ben Gvir: ripresa aiuti? "Da Netanyahu crollo vergognoso"
Il ministro israeliano dell'ultradestra Itamar Ben Gvir ha criticato la decisione di ripristinare il trasferimento di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, a seguito delle pressioni americane. "Un crollo vergognoso da parte dell'Ufficio del primo ministro", ha affermato Ben-Gvir. "Tutto questo nel giorno in cui Hamas ha ucciso due soldati delle Idf e continua a violare l'accordo e a non consegnare tutti i nostri caduti. Dobbiamo tornare a combattere intensamente".
Kushner: "La guerra è finita, Israele trovi un modo per aiutare il popolo palestinese"
Israele deve iniziare ad aiutare i palestinesi e a contribuire a migliorare la loro qualità di vita se vuole integrarsi pienamente nel Medio Oriente. Lo ha affermato Jared Kushner, genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un'intervista al programma 60 Minutes della Cbs. "Il messaggio più importante che abbiamo cercato di trasmettere alla leadership israeliana è che, ora che la guerra è finita, se si vuole integrare Israele nel Medio Oriente più ampio, bisogna trovare un modo per aiutare il popolo palestinese a prosperare e a migliorare", ha affermato. Gli Stati Uniti sono "concentrati sulla creazione di una situazione di sicurezza comune e di opportunità economiche per israeliani e palestinesi, in modo che possano vivere fianco a fianco in modo duraturo", ha aggiunto.
Vance: "Tregua sarà a singhiozzo, serve struttura di sicurezza"
Il vice presidente americano J.D. Vance ha minimizzato gli scontri che si sono registrati nella Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco sarà "a singhiozzo – ha detto ai giornalisti – Hamas aprirà il fuoco su Israele. Israele dovrà rispondere". Per cui "dovremo monitorare la situazione, ci saranno alti e bassi", ha proseguito Vance invitando "gli stati arabi del Golfo, nostri alleati" a creare una "infrastruttura di sicurezza necessaria per confermare che Hamas sia disarmato".
Witkoff e Kushner in Israele oggi, domani tocca a Vance
L'inviato speciale Usa Steve Witkoff e il collega consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, arriveranno in Israele oggi, mentre il vicepresidente J.D. Vance atterrerà nel Paese martedì. Lo ha dichiarato un funzionario americano al Times of Israel. I tre incontreranno il primo ministro Benjamin Netanyahu e alti funzionari israeliani durante la loro visita, al fine di promuovere ulteriormente il cessate il fuoco di Washington a Gaza, ha aggiunto il funzionario.
Trump: "Leader Hamas non coinvolti negli attacchi contro Idf, daremo risposta dura"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di ritenere che "la leadership di Hamas non sia coinvolta" negli attacchi contro le Idf nella Striscia di Gaza, ma che "forse ci sono dei ribelli al suo interno". Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha aggiunto che "in ogni caso la situazione verrà gestita in modo appropriato. Con durezza, ma correttamente". Auspicando che l'accordo di cessate il fuoco a Gaza regga, Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti vogliono che "i rapporti con Hamas saranno molto pacifici".
