Gaza, i negoziati in Egitto: “Positivi i primi colloqui tra Hamas e mediatori”. Trump: “Agire in fretta”, news in diretta

Le ultime notizie di oggi, martedì 7 ottobre, sulla guerra a Gaza e sugli attivisti della Global Sumud Flotilla rapiti da Israele. Oggi è il secondo anniversario del 7 ottobre: a Roma blindato il ghetto e gli altri luoghi della cultura ebraica, mentre gli israeliani lo commemorano al Nova Festival, nel deserto del Negev, da parte di miliziani palestinesi, dove furono uccise 1.250 persone e ne furono rapite circa 250. Intanto, continuano i negoziati per la pace in Egitto. Il primo round di colloqui su Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto a Sharm El-Sheikh si è concluso "in un clima positivo", hanno fatto sapere fonti della Casa Bianca mentre il presidente Trump ha fatto un appello "a fare in fretta". Secondo i media, sarebbero state discusse le condizioni per il rilascio degli ostaggi in cambio dei detenuti palestinesi.