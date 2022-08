Elezioni politiche 2022, ultime notizie: crisi energetica entra in campagna elettorale, Letta avverte su ingerenze russe a favore della destra

"Matteo Salvini sia chiaro: intende o no confermare il 40 per cento delle risorse del Pnrr al Sud? Oggi in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno dà una risposta evasiva, ma 20 milioni di elettori meridionali meritano chiarezza: la destra vuole tagliare Quota Sud, magari per favorire un'altra volta il Nord?". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministra per il Sud.