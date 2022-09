Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Salvini a Pontida assicura che la destra governerà 5 anni insieme, Letta accusa: “Provincia d’Ungheria”

La classe dirigente nazionale deve ammettere che "se non riparte il Sud non c'è futuro per l'Italia". Ma bisogna dire "basta anche un approccio meramente assistenzialista o alle pulsioni ribelliste. Al Sud serve lavoro, lavoro, lavoro. Per i giovani e per le donne, prima di tutto". Così il segretario del Pd Enrico Letta, oggi a Napoli, in un'intervista a ‘Il Mattino'.