Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Meloni avvisa l’Europa: “La pacchia è finita”. Pd rilancia il campo largo con M5s e Terzo Polo dopo il voto

"Come riconquistare gli indecisi? Come sa farlo la sinistra. Andando strada per strada, piazza per piazza. Siamo ovunque con i nostri amministratori, i nostri militanti e i nostri volontari, spiegando, come abbiamo fatto ieri nelle città della Puglia, la differenza tra la nostra idea di società e quella della destra". Lo ha detto in una intervista a ‘Repubblica' Francesco Boccia, responsabile enti locali del Pd.

"Noi siamo per l’Europa e loro contro. Noi vogliamo potenziare scuola, trasporti e sanità pubblica grazie al Pnrr, loro lo vogliono bloccare, avendo votato sempre contro. Noi per l’ambiente e la decarbonizzazione, loro per il carbone. Noi per i diritti civili loro contro le unioni civili. Noi per il diritto di aborto, loro per seppellirei feti contro il volere delle mamme. Noi per ridurre le tasse sul lavoro, loro per la Flat tax – ha aggiunto – Il Pd parla ogni giorno ai delusi.Non promettiamo la luna e prendiamo l’impegno che ci siamo e che ci saremo. Letta ha incontrato per due ore tutti i sindacati dell’Ilva. Nessun leader nazionale lo farà. Ha assunto impegni netti. I lavoratori lo sanno. Conte ruba voti alla sinistra al sud? Conte con una parte del Mezzogiorno ha un rapporto fisico che non abbiamo mai sottovalutato e ora quel consenso sta facendo crollare la destra al sud, soprattutto Lega e Forza Italia. Noi porteremo tutti i nostri al voto perché questa è la battaglia della vita. Salvini in Puglia non prenderà il seggio".