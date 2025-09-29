Elezioni Marche, i risultati in diretta: seggi aperti fino alle 15, poi affluenza definitiva con exit poll e proiezioni

I risultati delle elezioni regionali nelle Marche in diretta oggi subito dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15:00 di lunedì 29 settembre 2025. Dopo le ore 15:00 lo spoglio delle schede in tempo reale per i risultati, i primi exit poll e le prime proiezioni sul voto alle regionali. Ieri alle ore 23, quindi alla chiusura del primo giorno di voto, l'affluenza ha raggiunto il 37,7%. Al termine dello spoglio si saprà chi tra i candidati – Francesco Acquaroli di centrodestra, Matteo Ricci di centrosinistra, Lidia Mangani del Pci, Claudio Bolletta di Dsp, Beatrice Marinelli di Evoluzione della rivoluzione, Francesco Gerardi di Forza del popolo – avrà ottenuto la vittoria.
È possibile votare per un solo candidato presidente, oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato presidente associato), o ancora votare per un candidato presidente e per una lista associata. Nelle Marche non è previsto il voto disgiunto.
Elezioni regionali in Liguria, risultati e ultime news:
– Gli orari dei seggi
– Chi sono i candidati nelle Marche
– Il fac simile delle schede elettorali e come si vota
Come rinnovare la tessera elettorale per votare
Se la tessera elettorale è completamente piena, e non ha più spazi liberi da timbrare, va rinnovata. Lo stesso vale anche se è stata smarrita. Per farlo bisogna andare in Comune con un documenti d'identità valido e la tessera esaurita (a meno che, naturalmente, non sia stata smarrita). La procedura è gratuita e viene effettuata sul momento. Si può anche andare per conto di un proprio familiare. In questo caso serve, oltre al proprio documento, anche il documento della persona a cui deve essere intestata la tessera: va bene sia il documento originale, sia una fotocopia.
Porto Recanati, tensioni al seggio per una spilletta con l'anguria: identificato rappresentante di lista
A Porto Recanati, nel Maceratese, durante la prima giornata di voto per le regionali, due rappresentanti di lista sono stati contestati per aver indossato una spilletta raffigurante un'anguria, simbolo internazionale della resistenza palestinese. Sebbene il regolamento non vietasse l'accessorio, le forze dell'ordine hanno inizialmente intimato ai due di rimuoverla o allontanarsi dal seggio; uno dei due si è rifiutato ed è stato identificato. Solo dopo un confronto con la prefettura, entrambi hanno potuto restare con la spilletta. Sull'episodio è stato annunciato un esposto: "È una grave intimidazione contro chi si oppone al genocidio in corso a Gaza", ha denunciato Massimo Rossi di Pace Salute Lavoro.
Quali documenti portare ai seggi
Chi va ai seggi per votare deve avere con sé due documenti. Il primo è la tessera elettorale, che deve avere almeno uno spazio vuoto da timbrare. Il secondo è la carta d'identità, o comunque un documento valido di identificazione: vanno bene tutti i documenti rilasciati da una pubblica amministrazione che abbiano una foto (come la patente o il passaporto), e anche le tessere degli ordini professionali, purché ci sia una foto. Se la tessera elettorale è scaduta, cioè è completamente piena, si può andare anche il giorno stesso del voto a chiederne una nuova in Comune.
Affluenza al 37,7% nelle Marche dopo la prima giornata di consultazioni
Dopo la prima giornata di votazioni, l'affluenza nelle Marche è arrivata al 37,7%. Il dato è più basso di cinque punti rispetto a quello registrato nel 220, alle ultime elezioni regionali. La provincia dove l'affluenza è stata più alta è quella di Pesaro e Urbino, con il 40,1%. Al contrario, il dato più basso è stato a Macerata , dove è andato a votare il 35,8% degli aventi diritto.
Elezioni nelle Marche 2025, aperti i seggi per le regionali: news in diretta
I seggi per il secondo giorno di elezioni regionali nelle Marche hanno riaperto alle ore 7.00 di oggi, lunedì 29 settembre 2025. Resteranno aperti fino alle ore 15, quando le urne chiuderanno definitivamente e inizierà lo spoglio. Il risultato definitivo delle elezioni, con il candidato vincitore delle regionali, dovrebbe arrivare in tardo pomeriggio o in serata.