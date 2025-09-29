Elezioni Marche, i risultati in diretta: seggi aperti fino alle 15, poi affluenza definitiva con exit poll e proiezioni

Se la tessera elettorale è completamente piena, e non ha più spazi liberi da timbrare, va rinnovata. Lo stesso vale anche se è stata smarrita. Per farlo bisogna andare in Comune con un documenti d'identità valido e la tessera esaurita (a meno che, naturalmente, non sia stata smarrita). La procedura è gratuita e viene effettuata sul momento. Si può anche andare per conto di un proprio familiare. In questo caso serve, oltre al proprio documento, anche il documento della persona a cui deve essere intestata la tessera: va bene sia il documento originale, sia una fotocopia.