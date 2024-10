Elezioni Liguria 2024 in diretta con affluenza e orari dei seggi: ultime news sul voto alle regionali

In diretta le elezioni in Liguria 2024: seggi aperti oggi, domenica 27 ottobre 2024, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Si vota anche domani, lunedì 28 ottobre 2024, dalle 7:00 alle 15:00 per eleggere il nuovo Presidente di Regione. Quelle in Liguria sono elezioni anticipate a causa dell'inchiesta che ha visto protagonista Giovanni Toti, che si è poi dimesso dall'incarico. I candidati principali alle elezioni in Liguria sono Marco Bucci per il centrodestra e Andrea Orlando, ex ministro del Pd e candidato di centrosinistra.

Per votare è necessario munirsi di carta d'identità e tessera elettorale: si può votare per un solo candidato Presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato). In Liguria è previsto anche il voto disgiunto: si potrà dunque votare per una lista e un candidato Presidente che non è collegato a essa.

Elezioni regionali in Liguria, news in diretta:

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0

09:00 Quante preferenze è possibile esprimere Per votare l'elettore può manifestare fino a due preferenze per candidati della stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza viene annullata. A cura di Annalisa Cangemi 08:30 Cos'è il voto disgiunto Alle elezioni regionali in Liguria è ammesso il ‘voto disgiunto': è possibile barrare con una X il nome del candidato presidente e con una X una lista che ne appoggia un altro, cioè una lista non collegata. A cura di Annalisa Cangemi 08:15 Liguria al voto, incognita maltempo: oggi allerta arancione Sull'affluenza per le elezioni regionali in Liguria pesa l'incognita maltempo: su tutto il territorio, ad eccezione dello Spezzino, c'è un'allerta arancione per piogge diffuse e temporali e alcuni seggi in zone a rischio (Borgio Verezzi, Quiliano, Vado e Spotorno) sono stati spostati. Nove i candidati alla presidenza: Marco Bucci, Andrea Orlando, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra. A cura di Annalisa Cangemi 08:00 Come si vota alle elezioni regionali L’elezione del presidente della Regione Liguria avviene su un’unica scheda. Per votare alle elezioni regionali 2024 in Liguria l'elettore dovrà barrare con una X il simbolo della lista prescelta sulla scheda. In quel caso, il voto verrà assegnato automaticamente anche al candidato presidente sostenuto dalla lista. Se si vuole votare invece indicare soltanto il candidato alla presidenza, si deve barrare con una X il nome del prescelto, e nessuna lista riceverà preferenze. È inoltre possibile scrivere i nomi di due candidati consiglieri, a patto che appartengano alla medesima lista, e di diverso genere (non è possibile scrivere i nomi di due uomini o due donne). In Liguria è consentito pure il cosiddetto ‘voto disgiunto', cioè la possibilità di votare per un candidato presidente e per una lista non collegata. Non è previsto il secondo turno di ballottaggio: vince il candidato presidente che ottiene più voti, a prescindere dal risultato. A cura di Annalisa Cangemi 07:30 Perché quelle in Liguria sono elezioni anticipate Oggi i cittadini sono chiamati al voto in Liguria per le Regionali. Le elezioni in Liguria si sarebbero dovute tenere in teoria nel 2025, alla scadenza naturale del mandato dell'ex governatore Giovanni Toti. Ma per via delle vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto, Toti è stato costretto a dimettersi. Così il 31 luglio scorso il presidente della Regione facente funzioni Alessandro Piana (Lega) ha indetto le elezioni anticipate. A cura di Annalisa Cangemi 07:15 Come richiedere la tessera elettorale Per poter esprimere il proprio voto gli elettori della Liguria devono recarsi al seggio minuti di un documento d'identità e della tessera elettorale. Se non si è in possesso della tessera, è possibile richiederla all’ufficio anagrafe del territorio comunale. A cura di Annalisa Cangemi 07:00 Seggi aperti per le regionali in Liguria 2024 Da questo momento sono aperti i seggi in Liguria per le elezioni regionali per eleggere il Presidente della giunta regionale e i membri del Consiglio regionale. Le votazioni si svolgeranno nelle giornate di oggi, domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23, e di domani, lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15. A cura di Annalisa Cangemi 06:55 Quali documenti portare ai seggi Per poter esercitare il proprio diritto di voto i cittadini devono recarsi al seggio minuti di un documento d’identità e della tessera elettorale. A cura di Annalisa Cangemi 06:50 A che ora aprono i seggi e a che ora chiudono domenica 27 ottobre I seggi per le elezioni regionali in Liguria sono aperti oggi, domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15. A cura di Annalisa Cangemi 06:45 Le elezioni regionali in Liguria 2024 in diretta, ultime news sul voto Oggi, domenica 27 ottobre e domani, lunedì 28 ottobre 2024, i cittadini residenti ella Liguria sono chiamati a eleggere il nuovo Presidente della Regione, dopo le dimissioni anticipate di Giovanni Toti, dopo l'inchiesta a suo carico per corruzione per l’esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d’ufficio (poi si è aggiunta anche un’accusa di finanziamento illecito). I candidati per la poltrona di governatore in tutto sono 9, mentre sono 570 i candidati gli aspiranti consiglierei in corsa per i 3 posti disponibili. Le liste presentate sono suddivise tra le province: 19 a Imperia, 19 a Savona, 20 a Genova e 19 alla Spezia. La sfida per la poltrona di governatore si gioca tra Andrea Orlando, candidato unico del centrosinistra, e Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato del centrodestra. Gli altri candidati sono Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra. A cura di Annalisa Cangemi