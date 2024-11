Elezioni Emilia-Romagna e Umbria 2024 in diretta con affluenza e risultati: ultime news sul voto alle regionali

In Umbria si può votare per il presidente di Regione in diversi modi. È possibile votare per il candidato presidente, tracciando un segno sul rettangolo del candidato alla presidenza: in questo modo il voto viene esteso automaticamente alla lista o coalizione di liste collegate al candidato prescelto. Oppure si può votare per un candidato presidente e anche una lista collegata. Oppure è possibile indicare solo una lista regionale: in questo caso il voto viene assegnato anche al candidato presidente collegato a quella lista.

In Umbria non è ammesso il voto disgiunto, cioè non si può votare per un candidato presidente e una lista non collegata a quel candidato. Questa opzione è invece possibile in Emilia-Romagna.

Anche in questa Regione sono previste diverse possibilità di voto. Un elettore può votare solo per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo; può votare un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; oppure può votare disgiuntamente per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; infine può votare a favore solo di una lista, tracciando un segno sul contrassegno: in questo modo il voto si intende espresso anche a favore della candidata o candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato.