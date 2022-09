Verso il nuovo governo Meloni, le notizie di oggi: Pd convoca la Direzione, cdx inizia già a ragionare sulla squadra per Chigi

"Sarà un governo di durata breve. Tanto più che Salvini avrà l'obiettivo fondamentale di distinguersi dalla Meloni e farà richieste impossibili. E la Meloni avrà un rapporto conflittuale con l'Europa". È la previsione del leader di Azione, Carlo Calenda, intervistato da ‘La Nazione'. Che però assicura che il Terzo polo farà la sua parte e ci sarà per fare tutte le riforme necessarie. Insomma, farà un'opposizione nel merito: "A meno che questa maggioranza di destra non incida in senso negativo sui diritti o sulle minoranze o sul nostro posizionamento in Europa. Se questo succederà, allora ci sarà una grande mobilitazione sui valori e sarà un'opposizione senza tregua, ma spero che questo non succeda".