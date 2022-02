Crisi Russia-Ucraina, news: Putin disposto a trattare, Berlino chiede a Mosca di “Ritirare le truppe dal confine ucraino”

Le news di oggi 15 febbraio sulla crisi tra Russia e Ucraina: dopo giorni di tensione tra Russia e Ucraina il presidente russo Vladimir Putin si è detto "disposto a negoziare". La guerra sembrava a un passo, secondo l'intelligence americana, ma per il momento l'invasione non sembra imminente. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha sottolineato ieri che "Il presidente Putin ha sempre chiesto negoziati e diplomazia". La Russia non avrebbe alcun motivo per invadere l'Ucraina domani, mercoledì 16 febbraio, come anticipato dai media occidentali e dalla Cia. "Per quanto ne so, no, e non vedo alcun motivo per questo", ha detto Peskov. Oggi a Kiev è atteso il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, com l'obiettivo di "ridurre le tensioni" e "preservare pace e stabilità". "L'Italia – ha detto il titolare della Farnesina – ha un ruolo centrale negli equilibri internazionali, continuiamo a dare il massimo con la nostra diplomazia". E sempre oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz è atteso a Mosca, per incontrare il presidente russo Putin.

