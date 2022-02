Crisi Russia-Ucraina, Biden: “Invasione resta sempre possibile, avrebbe un costo umano immenso” Il presidente americano, Joe Biden, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla questione ucraina.

A cura di Biagio Chiariello

"Gli Stati Uniti e la NATO non sono una minaccia per la Russia. L'Ucraina non sta minacciando la Russia. Né gli Stati Uniti né la NATO hanno missili in Ucraina. Non abbiamo piani per averli lì", lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando alla Casa Bianca dopo gli ultimi sviluppi sulla crisi in Ucraina. "Gli Usa sono preparati, a prescindere da quello che accade", ha aggiunto Biden, sottolineando come "un attacco all'Ucraina resta sempre possibile". Peraltro gli Usa "non hanno ancora verificato in questa fase" un ritiro delle truppe russe.

"Ancora avanti con la diplomazia", ha però specificato Biden.

E quindi: “In caso di invasione dell'Ucraina, ci sarà un costo umano enorme" e "il mondo non dimenticherà". Biden ha quindi precisato: "Per essere chiari, se la Russia deciderà di invadere, ci saranno conseguenze, anche qui da noi. Il popolo americano è in grado di capire che difendere la democrazia e la libertà non sarà mai a costo zero”. E Washington è "pronta a reagire" anche in caso "di un attacco informatico". Proprio oggi c'è stato un cyberattacco che sta colpendo alcuni siti web ucraini, fra cui quello del ministero della Difesa.

"Siamo desiderosi di negoziare accordi scritti con la Russia", di proporre "nuove misure sul controllo degli armamenti e sulla trasparenza", ha proseguito Biden, affermando che alla diplomazia deve essere data "ogni possibilità di avere successo". "Non vogliamo destabilizzare la Russia", ha assicurato. Il presidente USA ha affermato di ritenere che ci siano modi per "affrontare i nostri rispettivi problemi di sicurezza".

"Gli Stati Uniti hanno messo sul tavolo idee concrete per creare un ambiente di sicurezza in Europa. Stiamo proponendo nuove misure di controllo degli armamenti, nuove misure di trasparenza, nuove misure di stabilità strategica".

Gli Stati Uniti "non sacrificheranno i principi di base, però" nel perseguire passi che possono far avanzare la nostra sicurezza comune", ha aggiunto.