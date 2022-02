Ucraina-Russia, news in diretta, Biden: “Attacco ancora possibile”. Putin continua il ritiro delle truppe: “Ma non vogliamo Nato ai confini”

La crisi tra Ucraina e Russia è indicativa "della massima necessità di indipendenza dell'Ue dal gas russo. Per questo, la diversificazione verso e più fornitori affidabili è importante". A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista rilasciata a un ristretto gruppo di agenzie stampa internazionali tra cui l'AGI. "Con il conflitto tra Ucraina e Russia, provocato dalla Russia, vediamo un rischio abbastanza evidente di interruzione totale o parziale di fornitura del gas all'Europa. Per questo dallo scorso mese abbiamo lavorato in modo molto sodo per mitigare questo rischio". "Siccome siamo ora a un mese e mezzo alla primavera, periodo in cui sappiamo che la domanda di energia si riduce perché diminuisce l'esigenza di riscaldamento, i nostri modelli mostrano che per una parziale interruzione della fornitura o ulteriore riduzione delle consegna da parte di Gazprom, siamo al sicuro", ha chiarito. "Abbiamo parlato con altri fornitori affidabili di gas, soprattutto Gnl (Gas naturale liquefatto). Per esempio Stati Uniti, Qatar, Egitto, Azerbaigian, Nigeria per incrementare la loro fornitura all'Unione europea. Abbiamo parlato anche ai grandi acquirenti di Gnl per chiedere se possono trasferire dei contratti a favore dell'Unione", ha spiegato la leader dell'esecutivo europeo. "La scorsa settimana ho parlato con il primo ministro della Corea del Sud e questa mattina ho parlato con il premier del Giappone che è deciso a trasferire i contratti a favore dell'Ue, in modo che i fornitori, come ad esempio il Qatar, possano dirottare le loro consegne in eccesso, previste inizialmente per il Giappone, verso l'Unione europea".