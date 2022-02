Potente messaggio di pace dalle Olimpiadi: l’abbraccio tra l’atleta ucraino e quello russo Oleksandr Abramenko e Ilia Burov si sono abbracciati al termine della gara di sci acrobatico in cui sono arrivati entrambi sul podio. Abramenko è ucraino, Burov russo. Entrambi hanno lanciato un messaggio di pace da Pechino.

A cura di Alessio Morra

La Cina ha vinto un'altra medaglia d'oro nel freestyle. Nell'aerials si è imposto Qi Guangpu, che ha dovuto condividere e poi lasciare la scena ai due atleti che sono saliti con lui sul podio e cioè l'ucraino Oleksandr Abramenko e il russo Ilia Burov che dopo aver brillato nello sci acrobatico hanno mandato un forte messaggio di pace da Pechino. Abramenko e Burov si sono abbracciati sia dopo la gara che dopo la premiazione. Un gesto tutt'altro che scontato considerate le forti tensioni che dividono l'Ucraina e la Russia.

Un'immagine che vale più mille parole e che davvero allarga il cuore quella vista subito al termine della gara dell'aerials del freestyle. É stato bello e soprattutto molto significativo vedere i due atleti abbracciarsi subito dopo aver avuto la certezza di essere tra i primi tre e poi anche sul podio. Abramenko e Burov sono amici da tempo e da Pechino hanno inviato un messaggio importante, in un periodo in cui si sentono venti di guerra. Non hanno vinto l'oro, ma hanno dimostrato di essere due atleti di valore e hanno mostrato di essere veri uomini di sport inviando dalle Olimpiadi un messaggio di pace. Un messaggio che forse potrà servire e che dimostra come lo sport ancora una volta può essere un veicolo importante anche riguardo questioni molto serie.

Cosa hanno fatto dopo la gara olimpica Abramenko e Burov. I due atleti si sono salutati sorridendo e scherzando sia dopo la gara che quando sono arrivati sul podio, dove c'era anche il vincitore Qi Guangpu, atleta cinese che ha regalato al suo paese la settima medaglia alle Olimpiadi 2022. Abramenko e Burov, al netto delle tesissime relazioni tra Ucraina e Russia, si sono trovati a festeggiare una medaglia olimpica come esattamente quattro anni fa, quando a Pyongyang, erano saliti sul podio. All'epoca, però, Abramenko vinse l'oro, mentre Burov, come oggi, aveva conquistato il bronzo. Questa è stata la prima medaglia di Pechino 2022 dell'Ucraina.