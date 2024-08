In corso i funerali di Ismail Haniyeh a Teheran con Khamenei: si teme una risposta dell’Iran a Israele, chiuso lo spazio aereo

I funerali di Ismail Haniyeh

Sono in corso a Teheran, alla presenza di migliaia di persone, i funerali di Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas ucciso in un raid che la notte tra martedì e mercoledì ha colpito l'edificio dove si trovava nella capitale iraniana, attacco che Hamas e Repubblica islamica attribuiscono a Israele.

Il feretro del dirigente palestinese viene portato in processione tra le strade di Teheran. Partito dall'università della capitale iraniana, il corteo dovrebbe percorrere sei chilometri e arrivare in piazza Azadi, dove si terrà un attesissimo discorso della Guida Suprema della Repubblica Islamica, l'Ayatollah Ali Khamenei, che ieri ha annunciato una dura risposta a Israele. Dopo i funerali la bara di Haniyeh dovrebbe essere trasferita in Qatar per la sepoltura.

Intanto le diplomazie di tutto il mondo sono al lavoro per evitare un aggravamento della crisi; il segretario di Stato USA Antony Blinken ha esortato “tutte le parti” in causa a interrompere le “azioni di escalation” e a decidere un cessate il fuoco a Gaza. Il raggiungimento della pace, ha detto il capo della diplomazia americana nella tappa in Mongolia del suo tour in Asia, “inizia con un cessate il fuoco e, per arrivarci, è necessario prima che tutte le parti parlino e smettano di intraprendere qualsiasi azione di escalation”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0

11:13 Israele: "L'assassinio di Mohammed Deif è un passo fondamentale per sradicare Hamas" Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato che l'assassinio di Mohammed Deif è "un passo fondamentale per sradicare Hamas". A cura di Davide Falcioni 10:39 Israele conferma: "Mohammed Deif morto nell'attacco a Gaza del 13 luglio" L'esercito israeliano ha confermato l'uccisione di Mohammed Deif, comandante militare di Hamas, nell'attacco vicino a Khan Younis del 13 luglio. L'Idf ha riferito di aver ottenuto nelle ultime ore informazioni che confermano la sua morte. A cura di Davide Falcioni 10:37 Crosetto: "I militari italiani in Libano non sono un target diretto" "Dobbiamo procedere su tre binari: da un lato rafforzare le forze armate libanesi per mettere in condizioni di operare efficacemente e costituire un'alternativa ad Hezbollah, all’altro sensibilizzare le Nazioni Unite affinché ci sia la piena applicazione della risoluzione 1701 anche rafforzando il contingente Unifil; ed infine garantire la sicurezza del contingente italiano impiegato in Unifil. Oggi ritengo che la sicurezza dei nostri militari non sia più a rischio che nei mesi scorsi, non sono un target diretto e abbiamo un ottimo apparato di intelligence, tuttavia potrebbero essere coinvolti incidentalmente negli scontri tra le parti". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nell'informativa al Governo sugli esiti del vertice Nato di Washington. A cura di Davide Falcioni 10:23 Khamenei prega sulla bara di Ismail Haniyeh La Guida Suprema della Repubblica islamica dell'Iran, Ali Khamenei, ha pregato sulla bara di Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas ucciso ieri da un missile a Teheran, durante i funerali in corso nella capitale iraniana. Dopo la preghiera di Khamenei durante una cerimonia presso l'università di Teheran, è iniziata la processione funebre verso piazza Azadi, a cui partecipano molti cittadini oltre che funzionari politici, militari e di governo iraniani, riferisce Irna. L'agenzia pubblica video in cui si vedono sfilare migliaia di persone, tra cui molte che sventolano la bandiera della Palestina. A cura di Davide Falcioni 09:56 La Turchia: "Uccidendo Haniyeh hanno ucciso qualsiasi prospettiva di giungere alla pace" "È bene che lo abbiano presente e non lo dimentichino mai, uccidendo Haniyeh hanno ucciso qualsiasi prospettiva di giungere alla pace", ha detto Hakan Fidan, ministro degli Esteri turco, che ha poi criticato gli Usa, definiti "ostaggio" del premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Io credo che Netanyahu sia consapevole di avere ormai gli Usa in mano, li tiene in ostaggio. Ora gli Stati Uniti non hanno scelta e sono stati incastrati da Netanyahu sulla strada di una guerra con il Libano". A cura di Davide Falcioni 09:46 Tajani: "Prevalga il buon senso, lavoriamo per evitare una guerra totale nell'area" "Credo che tutti quanti debbano far prevalere il buonsenso. Anche nell'ambito di queste azioni, reazioni e vendette ci sia sempre un principio cioè evitare una guerra totale nell'area". A dirlo a Rai Radio 1 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando la situazione in Medio Oriente dopo l'uccisione a Teheran del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh."Tutti i tentativi che stiamo facendo sono quelli di cercare di far prevalere il buonsenso. Stiamo insistendo tantissimo e siamo d'accordo con la posizione degli UA di intervenire con ancora più determinazione per un cessate il fuoco a Gaza perché quello è un punto chiave", ha aggiunto il titolare della Farnesina. A cura di Davide Falcioni 09:42 Israele avverte Hezbollah: "Attacchi ai civili porteranno a una guerra in piena regola" Dopo l'uccisione di Fuad Shukr, leader di alto rango di Hezbollah, Israele ha trasmesso un messaggio al gruppo sciita tramite diplomatici occidentali affermando che gli attacchi su larga scala ai civili israeliani porteranno a una guerra in piena regola. Lo riporta il sito di notizie israeliano “Ynet”. Secondo questa fonte, il messaggio inviato al gruppo filo iraniano ha ricordato che Israele stava prendendo di mira comandanti e combattenti nel gruppo sciita piuttosto che sue infrastrutture, e l'aspettativa era che Hezbollah avrebbe quindi dovuto prendere di mira solo il personale militare israeliano. A cura di Davide Falcioni