video suggerito

A Teheran i funerali di Ismail Haniyeh, attesa per il discorso di Khamenei. Iran chiude spazio aereo Si stanno celebrando a Teheran i cortei funebri per il capo di Hamas Ismail Haniyeh, ucciso la notte tra martedì e mercoledì in un attacco aereo attribuito a Israele. L’Ayatollah Ali Khamenei, presiederà la cerimonia di preghiera e c’è molta attesa per il suo intervento, che potrebbe ufficializzare la temuta azione di rappresaglia contro Tel Aviv. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I funerali di Ismail Haniyeh

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono in corso in queste ore a Teheran i cortei funebri per il capo di Hamas Ismail Haniyeh, ucciso la notte tra martedì e mercoledì in un attacco aereo attribuito a Israele. Secondo un corrispondente dell'AFP, folle in lutto stanno portando manifesti del leader politico e bandiere palestinesi e migliaia di persone si sono radunate all'Università di Teheran. La Guida Suprema della Repubblica Islamica, l'Ayatollah Ali Khamenei, presiederà la cerimonia di preghiera e c'è molta attesa per il suo intervento, che potrebbe ufficializzare la temuta azione di rappresaglia contro Tel Aviv.

Intanto il governo ha ordinato la chiusura dello spazio aereo ed alcune compagnie – come Delta e United Airlines – hanno annunciato la sospensione dei loro voli per Israele. I voli Delta sono stati cancellati per 24 ore, mentre United ha fatto sapere che li fermerà almeno fino al 6 agosto. Gli Stati Uniti hanno elevato al "livello 4", il più alto possibile, la loro raccomandazione di "non recarsi" in Libano "a causa delle crescenti tensioni tra Hezbollah e Israele". Analisti militari riferiscono inoltre che Teheran avrebbe informato in queste ore Qatar e Arabia Saudita della sua intenzione di lanciare un attacco contro Israele, chiedendo a Doha e Riad di non consentire l'utilizzo del loro spazio aereo allo Stato ebraico o agli Stati Uniti.

Di ora in ora sembra dunque farsi sempre più vicino un attacco iraniano contro Israele, attacco che sarebbe stato già deciso proprio dalla Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Lo scriveva ieri sera il New York Times, citando tre funzionari iraniani al corrente della decisione. Secondo le fonti, Khamenei ha impartito l'ordine nel corso della riunione di emergenza del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran che si è tenuta poche ore dopo l'annuncio della morte di Haniyeh.

Non è chiaro con quanta determinazione e forza l'Iran risponderà e se calibrerà ancora una volta il suo attacco per evitare un'escalation, come avvenuto lo scorso aprile. Secondo le fonti sentite dal NYT, i comandanti militari iraniani stanno valutando un altro attacco combinato di droni e missili su obiettivi militari nelle vicinanze di Tel Aviv e Haifa, assicurandosi di evitare obiettivi civili. Un'altra opzione allo studio sarebbe un attacco coordinato dall'Iran e da altri fronti, tra cui Yemen, Siria e Iraq. Khamenei, che è anche il comandante in capo delle forze armate, ha incaricato i comandanti militari dei Guardiani della rivoluzione e dell'esercito di preparare piani sia per un attacco che per una difesa, qualora la guerra dovesse ampliarsi e Israele o gli Stati Uniti colpire l'Iran.