Matteo Salvini non vuole un ‘governo dei migliori' e non approva la posizione espressa ieri dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che in un'intervista al Corriere della sera ha detto che l'Italia in questo momento drammatico "avrebbe bisogno di un governo di alto profilo, con tutte le forze migliori del Paese, mettendo da parte i conflitti e gli interessi di parte". Secondo il leader della Lega "è surreale immaginare che con il Parlamento dei peggiori possa arrivare il governo dei migliori. Per la Lega, i migliori sono gli italiani", avrebbe detto ai suoi.

Per il segretario del Carroccio, come riportato dal Corriere della sera, meglio un ‘governo di scopo', per approvare in fretta i provvedimenti urgenti che servono al Paese, come i decreti per l'assunzione dei medici, il piano vaccinale, l'assunzione degli insegnanti, Recovery plan, rottamazione cartelle Equitalia, e poi andare a votare a giugno, prima del semestre bianco.