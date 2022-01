Covid Italia, news di oggi: calano contagi e ricoveri, verso proroga obbligo mascherine all’aperto

Paradossale odissea per una giornalista neozelandese, respinta dal suo Paese a causa delle norme anti-Covid e accolta dall'Afghanistan dei talebani, in cui aveva lavorato per Al Jazeera. Charlotte Bellis, questo il nome della reporter, era rientrata da Kabul a Doha in Qatar quando aveva scoperto di essere incinta, Paese in cui tuttavia è illegale aspettare un figlio senza essere sposati. A quel punto lei e il suo compagno si sono trasferiti in Belgio, Paese di cui il compagno era cittadino, ma non avendo un permesso di soggiorno lei non è potuta restare. L'unico altro Paese per il quale la coppia aveva il visto era l'Afghanistan e così Charlotte ha deciso di rivolgersi ai suoi contatti tra alti funzionari talebani: “Siamo felici per te, puoi stare qui, non avrai nessun problema”, le hanno detto i funzionari talebani, secondo quanto lei ha raccontato al New Zealand Herald, invitandola tuttavia a mentire sul suo stato civile. La bambina di Charlotte Bellis nascerà a maggio. Intanto il ministro neozelandese per l'emergenza Covid Chris Hipkins ha chiesto verifiche sul suo caso, per quello che si configura come un clamoroso incidente diplomatico.