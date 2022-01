Volo d’urgenza per neonata con Covid a cui serve trapianto urgente di midollo La bimba ha viaggiato a bordo di un C-130J dell’Aeronautica Militare all’interno di una barella di isolamento avio trasportabile ed è stata assistita da un team specializzato di bio contenimento dell’Aeronautica.

A cura di Enrico Tata

Una neonata di appena sei mesi è stata trasportata con un volo militare urgente da Lecce e Brescia. La piccola, positiva al Covid insieme a sua madre, aveva bisogno di un trapianto di midollo. La bimba ha viaggiato a bordo di un C-130J dell'Aeronautica Militare all'interno di una barella di isolamento avio trasportabile ed è stata assistita da un team specializzato di bio contenimento dell'Aeronautica. L'aereo è partito dalla base di Pisa, ha fatto scalo a Pratica di Mare per fare imbarcare la barella e il team sanitario e poi è partito alla volta dello scalo militaro di Lecce-Galatina per fare salire a bordo la neonata e sua madre per il trasferimento urgente all'ospedale di Brescia. "Attraverso i suoi Reparti di Volo, l'Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente di persone in imminente pericolo di vita o, come accaduto oggi, in attesa di trapianto, ma anche per il trasporto di organi ed equipe mediche", si legge nella nota diffusa dall'Aeronautica.

Nella giornata di sabato un altro volo militare ha trasportato una bimba di due anni positiva al Covid da Catanzaro all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove però è arrivata in condizioni già disperate. Ginevra viveva a Mesoraca, paesino in provincia di Crotone. Era stata ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, ma a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute il 28 gennaio è stata trasferita all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I medici hanno deciso poi di chiedere un trasferimento urgente all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'aereo militare, anche in questo caso un C-130J, è atterrato all'aeroporto di Ciampino e poi la piccola è stata trasportata all'ospedale Bambino Gesù, dov'è arrivata in condizioni critiche.