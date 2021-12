Covid, le notizie di oggi: Vaccino Pfizer, terza dose protegge da variante Omicron. Regno Unito, Johnson lancia piano B: “Green pass e smart working”

Tornano a salire i contagi Covid in Italia. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Sanità, nella giornata di ieri mercoledì 8 dicembre sono stati rilevati in Italia quasi 18mila nuovi casi nel nostro Paese e altri 86 morti, numeri così alti non si vedevano da aprile. Il tasso di positività si assesta al 3,2%. La regione con più casi giornalieri è il Veneto:

Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +3.373 Veneto: +3.516 Campania: + 1175 Emilia Romagna: +1.391 Lazio: +1554 Piemonte: +1165 Sicilia:+618 Toscana: +791 Puglia: +468 Friuli-Venezia Giulia: +763 Marche: +464 Liguria: +690 Calabria: +323 Abruzzo: +338 P.A Bolzano: +569 Sardegna: +138 Umbria: +179 P.A Trento: +255 Basilicata: +116 Molise: +19 Valle d'Aosta: +



Zona gialla Lombardia, Veneto e Calabria rischiano di cambiare colore per Natale, aggiungendosi a Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Al via il Super Green Pass, boom di certificati verdi scaricati in questi primi tre giorni. Pfizer/Biontech: vaccino contro il Covid-19 è "efficace" contro la variante Omicron con terza dose. L’84,86% della popolazione italiana ha completato ciclo vaccinale, 87,91% almeno una dose.

Nel mondo 268 milioni contagi e 5.28 milioni di morti per Covid. Oms, variante Omicron rilevata in 57 Paesi del mondo e in crescita. Regno Unito, Johnson lancia piano B: "Green pass e smart working". Aumentano i contagi Covid in Norvegia: premier annuncerà nuove restrizioni per evitare lockdown.