Troppi contagi alla scuola Capraro di Procida, in quarantena tutti gli oltre 500 studenti L’Asl Napoli 2 Nord ha disposto la quarantena per 14 giorni per tutti gli studenti della scuola Capraro di Procida, dopo l’emersione di numerosi casi Covid.

Sanificazione della struttura, sorveglianza con testing e tutti gli studenti, di tutte le classi, in quarantena fino al 22 dicembre. È quanto ha disposto l'Asl Napoli 2 in seguito ai numerosi casi di contagi Covid emersi tra i giovanissimi che frequentano l'istituto comprensivo Capraro di Procida. Lo si legge in una comunicazione firmata dalla dottoressa Teresa Coppola, responsabile II Ut Covid dell'Asl Napoli 2 Nord, e indirizzata alla dirigente scolastica dell'IC Capraro.

In quarantena finiranno quindi oltre 500 tra ragazzi e bambini (la scuola Capraro comprende sia elementari sia medie). Decisione presa, spiega la Asl, anche "alla luce della riscontrata frequente tendenza, nella popolazione in età scolare, ad incontri per varie attività extrascolastiche". Ovvero: i giovanissimi si vedono anche al di fuori della scuola, in particolar modo su isola relativamente piccola come Procida, e questo costituisce un altro potenziale pericolo di contagio.

"In considerazione dell'aumento progressivo e costante dei casi Covid in ambito scolastico, con numerosi focolai e di conseguenza numerose classi sia in quarantena che in sorveglianza con testing – si legge sulla comunicazione, protocollata con la data di oggi, 9 dicembre 2021 – si dispone la quarantena domiciliare fino al 22/12/2021 (individuando il periodo di 14 giorni a partire dal 7/12/2021, ultimo giorno di frequenza scolastica) di tutte le classi dell'istituto".

Il provvedimento vale anche gli studenti già in quarantena per precedenti contagi: "le classi interessate saranno poi integrate anch'esse nella presente disposizione". L'Asl Napoli 2, con la stessa comunicazione, ha inoltre disposto "la sanificazione degli ambienti e dei percorsi (bagni, corridoi, scale, ingresso, ecc.) secondo il protocollo di prevenzione e gestione dei contagi e protocollo d'intesa con ministero della Pubblica istruzione", dopo la quale dovrà essere prodotta una certificazione che dovrà essere inoltrata alla responsabile dell'Asl.

Il sindaco di Procida: "Decisione Asl oltre regole stabilite"

Il provvedimento dell'Asl Napoli 2 sta causando in queste ore accese polemiche, vista la decisione di sottoporre tutti gli studenti a una quarantena che potrebbe definirsi "cautelativa", anche in assenza di un riscontrato contatto con persone risultate poi positive. "Pur capendo il momento di massima allerta, non condivido i provvedimenti che vengono presi andando oltre quanto prevedono le regole stabilite – scrive su Facebook Dino Ambrosino, sindaco di Procida – se ha un significato l'estromissione dei sindaci dalle decisioni sulle chiusure delle scuole, è perché i provvedimenti devono essere dettati da uno stringente esame tecnico. Secondo le circolari, si dispone la quarantena solo quando ci sono contatti diretti con i positivi. Sono fiducioso che l'Asl farà le valutazioni del caso, fornendo la corretta interpretazione del provvedimento emesso qualche ora fa. Anche perché è obiettivo dei sanitari aumentare le vaccinazioni, coinvolgendo i più piccoli a partire da domenica 19 dicembre".