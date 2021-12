Covid Campania, 776 contagi e 11 morti: bollettino di giovedì 9 dicembre 2021 Sono 776 i nuovi casi di positività a Covid in Campania nelle ultime 24 ore: altri 11 decessi, dieci nelle ultime 48 ore. I ricoverati salgono a quota 373.

Sono 776 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 18.239 tamponi tra molecolari ed antigenici analizzati. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero diramato assieme all'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Il tasso di positività sale così al 4,25% in Campania, più del doppio della media nazionale. Alto anche il numero di decessi: 11, di cui dieci nelle ultime 48 ore ed uno registrato solo nelle ultime 24 ore ma già deceduto in precedenza.

Cresce anche la pressione sugli ospedali: sono 373 i ricoverati per Covid in Campania, di cui 25 nei reparti di terapia intensiva e 348 in quelli di degenza ordinaria. Questo infine il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 25

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 348

E mentre in tutta la Campania aumentano i controlli per mascherine e green pass, a Fanpage.it ha parlato Chiara, 19 anni, che ha perso sua madre a causa del Covid: la donna non era vaccinata perché contraria, e ora la figlia lancia un appello a quanti sono ancora scettici: "Vorrei che tutti i giovani riuscissero a capire che magari a loro prendere il Covid può non fare così male e ce la fanno, com'è successo a me. Però, può essere un problema per le persone che amano, nonni, mamme, chiunque. Voglio lanciare quest'appello, perché quando racconto ciò che è accaduto alla mia famiglia ai miei compagni dell'università, ne restano sempre colpiti e vedo che cambiano atteggiamento".