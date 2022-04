Covid Italia, news di oggi. Iss: “Con Omicron aumentano le reinfezioni, 4% in una settimana”. USA sconsigliano viaggi a Shanghai

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti in tempo reale di oggi, sabato 9 aprile 2022. Nel bollettino di ieri 66.535 nuovi casi, 144 morti. Tasso di positività al 15%. Calano le intensive (-9), aumentano i ricoveri (+24). Iss: "Diminuiscono i contagi in età scolare ma +4,1% di reinfezioni in una settimana". Via libera alla quarta dose di vaccino per over 80 e fragili tra 60 e 79 anni. Dopo Omicron e Omicron 2, isolata per la prima volta in Italia, da un laboratorio di Reggio Calabria, una nuova variante di Omicron, chiamata Xj ed "equivalente a Xe".

Nel mondo 497.495.256 contagi e 6.174.449 morti. Usa autorizza la "partenza volontaria" dei suoi diplomatici non essenziali dal consolato di Shanghai. L'Arabia Saudita riapre ai pellegrini dopo due anni di restrizioni: sarà concessa la visita alla Mecca a un milione di persone.

