Covid Italia, le news di oggi: nuove riaperture e regole per la quarantena in classe, Speranza: “Casi in calo: stiamo piegando curva contagio”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi lunedì 7 febbraio. Nel bollettino Covid di ieri in Italia 77.029 casi e 229 morti. Speranza: "Casi in calo da una settimana: stiamo piegando curva contagio". Il commissario all'emergenza Figliuolo: "Si entra in una fase più favorevole, ora torni la normalità, ma attenzione resti alta". Da oggi nuove riaperture e regole per la quarantena in classe con il nuovo decreto Covid. Secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) la mortalità nei non vaccinati è 25 volte più alta di chi ha fatto la terza dose e aumenta di 27 volte la possibilità di finire in terapia intensiva. Aumentano depressione, ansia e disturbi alimentari sui giovani. Ema: "Ondata Omicron sta scemando, su Omicron 2 ancora pochi dati".

Il Covid nel mondo: a Pechino 10 nuovi casi di positività al Coronavirus collegati ai Giochi invernali. Lockdown nella città da 3 milioni e mezzo di abitanti, di Baise. In Russia record di 180mila casi in 24 ore. Australia annuncia apertura frontiere a turisti vaccinati dal 21 febbraio. In Turchia positivi al Covid il presidente Erdogan e il ministro della Difesa: si teme focolaio nel governo turco.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti