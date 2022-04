Covid, news di oggi: in Italia superati i 15 milioni di casi da inizio pandemia. Da Ema stop a quarta dose di vaccino per tutti

Il governo del Giappone revocherà il divieto d'ingresso per i cittadini stranieri non residenti provenienti da 106 Paesi – inclusi Stati Uniti, Regno Unito e India – a partire da domani, 8 aprile. Lo ha annunciato l'Esecutivo giapponese oggi, nell'ambito del processo di progressivo allentamento delle restrizioni covid varate per contenere la pandemia. La lista dei 106 Paesi include Stati europei come Italia, Germania, Francia e Spagna, e Paesi asiatici come Indonesia, Malesia, Filippine, Cambogia e Mongolia. Per il momento il provvedimento non avrà un grande impatto effettivo: restano infatti sospesi i visti concessi prima del 2 dicembre scorso, ad eccezione di quelli diplomatici, per gli stranieri residenti e per i familiari stranieri di cittadini giapponesi. Per il momento, inoltre, i visti d'ingresso non verranno concessi in linea di principio, fatta eccezione per le "circostanze straordinarie", ad esempio per i malati gravi o per funerali. L'ingresso dei turisti stranieri in Giappone resta dunque sospeso..