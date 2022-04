Covid Lombardia, bollettino del 7 aprile: oggi 9.368 casi e 29 morti Sono 9.368 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, con 29 ulteriori decessi. I dati del bollettino Covid di oggi, giovedì 7 aprile 2022.

Sono 9.368 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia su 72.825 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi giovedì 7 aprile 2022 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 29 decessi (ieri erano stati 12) per un totale che da inizio pandemia in Lombardia è arrivato a 39.388 vittime. Aumentano i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 9.094 contagi su 68.012 tamponi. A livello ospedaliero, calano i ricoveri in area medica, ma aumentano di poco quelli in terapia intensiva.

Covid: la situazione negli ospedali della Lombardia

Questa nel dettaglio la situazione a livello di ricoveri: i pazienti ricoverati nei reparti d'area medica degli ospedali sono 1.088 contro i 1.144 di ieri, mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati 40 pazienti (ieri erano 35).

Situazione Covid nelle province della Lombardia