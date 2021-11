Covid, le notizie di oggi, monitoraggio Iss: “Rt Italia sale a 1,15: incidenza in aumento a 53 per centomila”. In Austria lockdown per i non vaccinati

Aumentano i contagi da Covid-19 in Italia: nel monitoraggio dell'Iss l'Rt sale a 1,15 con incidenza in aumento a 53 casi per 100mila abitanti. Nel bollettino di ieri 6.764 casi e 51 morti Covid. Crescono soprattutto i contagi nel Nord-Est, con le terapie intensive che aumentano del 12,9% in 7 giorni. Governo valuta proroga dello stato di emergenza e accelera su terza dose di vaccino per tutti. I No Green pass tornano in piazza: manifestazioni a Trieste, Milano e Torino. "La terza dose di vaccino è sicura", ha dichiarato il coordinatore del Cts Locatelli. Nella mappa Ecdc del rischio Covid Bolzano torna in rosso, 6 Regioni in verde.

La quarta ondata di contagi covid non rallenta, la mappa dell'Europa è sempre più rossa. Stretta in Austria, niente eventi e ristoranti chiusi a non vaccinati. Allarme in Germania dove si contano 194 morti in un giorno. Impennata di contagi in Croazia e Islanda. In risalita i casi anche in Francia dove torna l’obbligo mascherine a scuola.

