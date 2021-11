No green pass, sedicesimo corteo a Milano: spinte e insulti a un giornalista di Fanpage Momenti di tensione durante il sedicesimo corteo di protesta contro il Green pass a Milano. Alcuni manifestanti hanno spintonato e insultato il giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi, facendolo anche cadere a terra in un caso. Gli aggressori sono tutti stati bloccati e identificati dalla Digos.

A cura di Francesco Loiacono

Non è iniziato nel migliore dei modi il sedicesimo sabato di protesta contro il Green pass a Milano. Già prima che partisse il corteo una persona ha spintonato il giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi, che è in piazza con un collega per documentare la protesta, mettendogli anche le mani sulla telecamera. Altri due momenti di tensione, sempre contro la troupe di Fanpage, si sono avuti in piazza Duomo, dove Tommasi è stato spintonato ed è caduto a terra, e in un altro momento del corteo. In tutti i casi gli aggressori sono stati fermati e identificati dalla Digos.

Il corteo partito da piazza Fontana

I manifestanti si sono ritrovati come di consueto in piazza Fontana: tra loro anche l'ex brigatista Paolo Maurizio Ferrari, già presente due settimane fa e denunciato per manifestazione non autorizzata. Da piazza Fontana è partito il corteo: non è ancora chiaro se verrà rispettato il percorso imposto dalla questura, dal momento che sulla loro chat Telegram i manifestanti avevano anticipato che non avrebbero rispettato le direttive di via Fatebenefratelli. Durante il corteo, arrivato nei pressi del teatro Carcano, al momento non si segnalano particolari tensioni: i manifestanti hanno intonato i soliti slogan contro il governo e i "giornalisti terroristi", invitando anche dal megafono a "non parlare con Fanpage".