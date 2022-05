Covid, le news di oggi in Italia, Ema: ok a vaccini contro varianti entro settembre. USA, FDA limita uso del vaccino J&J: “Rischio trombosi”

Gli Stati Uniti hanno deciso di limitare l'uso del vaccino Janssen. La Food and Drug Administration (FDA) ha deciso di consentirlo solo ai soggetti che non possono ricevere gli altri vaccini. "L'azione di oggi dimostra la forza dei nostri sistemi di controllo e il nostro impegno a garantire che la scienza e i dati guidino le nostre decisioni", ha detto uno degli esperti della FDA, Peter Marks. L'organizzazione ha parlato di un rischio di "rare ma gravi trombosi". Il siero Johnson & Johnson potrà essere utilizzato solo per gli adulti che rifiutano Pfizer o Moderna "per motivi personali" o che non li possono ricevere.