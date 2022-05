Covid Campania, oggi 5.009 contagi e 4 morti: bollettino di venerdì 6 maggio 2022 In Campania ci sono 5.009 casi Covid. Si registrano altri 4 decessi (in totale 10.340). I dati del bollettino di oggi, 6 maggio, dell’Unità di Crisi regionale.

A cura di Redazione Napoli

Sono 5.009 i nuovi casi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 29,204 tamponi; la percentuale di positività è quindi del 17,15%, leggermente più bassa di quella registrata ieri (17,42%, pari a 5.112 positivi su 29.352 tamponi). Dei nuovi casi, 4.433 sono risultati tali all'antigenico rapido (su 21.052 test) e 576 al molecolare (su 8.152 test). Si aggrava il bilancio delle vittime: si registrano altri 4 decessi. I nuovi dati sono contenuti nel bollettino dell'Unità di Crisi di oggi, 6 maggio.

La situazione degli ospedali resta sostanzialmente stabile: nelle degenze ordinarie Covid (con 3.160 posti complessivi tra offerta pubblica e privata) risultano ricoverate 694 persone (6 in meno rispetto ai dati del bollettino di ieri, 5 maggio), con una percentuale del 21,9%, mentre nelle Terapie Intensive ci sono 40 persone (-1 rispetto a ieri), pari al 7% dei 567 posti complessivi disponibili in regione. Le persone in isolamento domiciliare sono 160.042. Con i 4 nuovi decessi, tutti risalenti alle ultime 48 ore, sale a 10.340 il numero delle vittime in Campania dall'inizio dell'epidemia. Dal prospetto diffuso dalla Protezione Civile nazionale risulta che in Campania i casi totali sono 1.634.324 (scoperti con 16.152.119 tamponi, per un totale di 4.895.256 persone testate). I guariti sono 1.463.208 guariti e 160.776 sono ancora attualmente positivi.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567

Posti letto di terapia intensiva occupati: 40 (+1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 694 (-6)