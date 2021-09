Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: nessuna Regione cambia colore, variante Delta predominante in Italia al 99,7%

Le notizie e gli aggiornamenti sul Covid di oggi, sabato 4 settembre. Nel bollettino del Coronavirus di ieri 6.735 contagi e 58 morti. Scende invece l’indice Rt, ma aumentano le regioni classificate a rischio moderato. La variante Delta predominante in Italia al 99,7%. A parte la Sicilia che resta in zona gialla non si registra nessun cambio di colore per l’Italia. Draghi, che ha detto sì a obbligo vaccinalee terza dose, ha sottolineato come il governo stia lavorando per estendere in altri ambiti il Green pass. Scuola, i presidi contro la proposta di Bianchi di non far indossare mascherine nelle classi con tutti vaccinati: si rischia l’emarginazione. Il 71,25 % della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Mattarella: "Di fronte alla pandemia Ue ha dimostrato capacità di reazione efficace e tempestiva". Nel mondo 219.822.508 contagi da Coronavirus. Nuova Zelanda, prima vittima dopo oltre 6 mesi. A Cuba dosi di vaccino dai 2 anni in su per riaprire le scuole.

