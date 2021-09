Covid Campania, 455 nuovi contagi e 2 morti: bollettino di sabato 4 settembre Peggiora la situazione Covid in Campania sul fronte dei ricoveri: balzo in avanti per l’uso dei posti letto in degenza ordinaria, a quota 373 (+26). In lieve aumento anche l’occupazione dei posti letto in intensiva, che sono 26 (+1).

A cura di Redazione Napoli

Sono 455 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 20.778 test esaminati (da qualche settimana la Regione non divide più i test molecolari e antigenici). Il tasso di incidenza resta stabile, al 2,18% (ieri al 2,09), ma il bollettino dell'Unità di crisi segnala due nuove vittime e un balzo in avanti dei ricoveri in degenza, a quota 373 (+26). In lieve aumento anche l'occupazione dei posti letto in intensiva, che sono 26 (+1).

Al momento la Campania è ben al di sotto dei parametri di rischio che potrebbero far ritornare la regione in zona gialla. Tuttavia negli ultimi giorni primi segnali di affollamento in ospedali specializzati come il Cotugno, dove la situazione, pur non essendo critica, è di lavoro intenso. Sono soprattutto persone non vaccinate, quelle che stanno ricorrendo alle cure ospedaliere dopo essersi infettate. Il tipo di Covid è quasi sempre la variante Delta, ormai presente per il 97% sul territorio nazionale.