Covid, le notizie di oggi: focolai nel Nord-Est in aumento; vaccino J&J, necessaria dose aggiuntiva dopo 6 mesi

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, giovedì 4 novembre 2021 su vaccini e Green pass.Il bollettino con i contagi di mercoledì: 5.188 casi e 63 morti Covid. Crescono i cluster nel Nord-Est. L’Aifa dà via libera a una dose aggiuntiva a 6 mesi dalla prima dose di vaccino J&J, verrà effettuata con un siero a mRna. In Italia 90.245.815 somministrazioni effettuate. Scuola, classe in quarantena solo con tre positivi: approvate le nuove regole.

Nel mondo sono 248.097.354 i contagi Covid. Via libera degli Stati Uniti al vaccino Pfizer per i bambini. L’Oms approva un nuovo vaccino per uso di emergenza: è l’indiano Covaxin. Allarme in Germania dove si contano 194 morti in un giorno: “È la pandemia dei non vaccinati”. Nuovo record di vittime in Russia: 1.189 in un giorno.

